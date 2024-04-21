В Днепре на машины падают деревья и дорожные знаки

В Днепре на жилом массиве Сокол сильный ветер повалил дерево на машину.
Об этом сообщает Telegram-канал «Ну і Дніпро«.
Скорость ветра доходит до 40 км/ч. Непогода может качать линии связи, существенно увеличивается риск свержения деревьев.
Спасатели советуют во время шквального ветра избегать прогулок у деревьев, заборов, рекламных щитов и зданий, конструкции которых может сорвать.
Также из-за непогоды в Днепре дорожный знак упал на автомобиль на ул. Калиновой.
Специалисты напоминают, что в такую погоду лучше не парковать авто у деревьев.
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