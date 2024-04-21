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В Днепре на машины падают деревья и дорожные знаки

Сегодня 19:31
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Осторожно, в Днепре бушует сильный ветер.

В Днепре на жилом массиве Сокол сильный ветер повалил дерево на машину.

Об этом сообщает Telegram-канал «Ну і Дніпро«. 

Скорость ветра доходит до 40 км/ч. Непогода может качать линии связи, существенно увеличивается риск свержения деревьев.

Спасатели советуют во время шквального ветра избегать прогулок у деревьев, заборов, рекламных щитов и зданий, конструкции которых может сорвать.

Также из-за непогоды в Днепре дорожный знак упал на автомобиль на ул. Калиновой.

Специалисты напоминают, что в такую погоду лучше не парковать авто у деревьев.

Сегодня мы писали о том, что в Новокодакском районе молния убила мужчину.

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