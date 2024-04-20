В Днепре на Соколе обустроят велодорожки и островки безопасности

У Дніпрі на житловому масиві Сокіл з'являться нові ділянки для велосипедистів.

Об этом сообщает паблик «Urban Dnipro».

В посте сказано, что здесь планируют обустроить 3 новых островка безопасности.

Их удалось продвинуть в момент перед началом ремонта бульвара Славы. Благодарю Департамент благоустройства и Днепродорсервиса за содействие реализации, — говорится в сообщении.

Такие островки помогают в регулировании дорожного движения и защищают пешеходов при переходе проезжей части.

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