В Днепре на Слобожанском произошло ДТП с участием подростков: комментарий полиции

В Днепре на Слобожанском проспекте 17 июля произошло ДТП с участием двух авто, в одном из которых находились подростки.
Видео инцидента распространил в социальных сетях, вероятно водитель авто-участника аварии. Именно он и записал видео, на котором можно увидеть место ДТП – два автомобиля столкнулись передними частями. В частности, видны повреждения в зоне передних бамперов.
Кадры из видео:
Водитель поврежденного автомобиля NISSAN QASHQAI пытался поговорить с участниками аварии, подростками, находившимися в машине VOLKSWAGEN JETTA. Вероятно, они и спровоцировали ДТП. По просьбе показать документы, ребята молчали, а после того, как водитель Nissan подчеркнул, что вызовет патрульных, закрыли себя внутри авто и не открывали. По просьбе позвонить родителям автор видео также ответа не получил.
Авария… Ребята, скорее всего, дети за рулем… Заблокировались в машине, на разговор не выходят, — рассказал водитель пострадавшего автомобиля.
Корреспонденты dnepr.info узнали у старшего инспектора пресс-службы патрульной полиции Днепропетровской области Павла Карманова, что по данному факту оформлено ДТП.
На время приезда патрульной полиции водитель Фольцвагена отсутствовал на месте. Материалы были переданы в отдел дознания и розыска для дальнейших процессуальных действий, — сообщил представитель.
О том, удалось ли поймать подростков, не сообщается. Об их возрасте также не упоминается.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре пьяный водитель Lexus протаранил припарковые авто, а затем ушел с места ДТП.
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