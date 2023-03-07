В Днепре на Слобожанском проспекте в мусорном баке обнаружили гранату

В понедельник, 6 марта, в Днепре в мусорном баке на Слобожанском проспекте дворник нашел гранату.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Нам подтвердили эту информацию. Правоохранители изъяли взрывоопасный предмет.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается следствие.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на территории одного из ЖК под колесами авто нашли гранату: комментарий полиции.
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