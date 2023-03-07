В Днепре на Слобожанском проспекте в мусорном баке обнаружили гранату

Если вы увидели подозрительный предмет, не трогайте его, а звоните на линии "101" или "102"!

В понедельник, 6 марта, в Днепре в мусорном баке на Слобожанском проспекте дворник нашел гранату.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Нам подтвердили эту информацию. Правоохранители изъяли взрывоопасный предмет.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на территории одного из ЖК под колесами авто нашли гранату: комментарий полиции.

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