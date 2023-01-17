В Днепре на Слобожанском проспекте столкнулись Ford и волонтерская скорая

Во вторник, 17 января, на перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Воронежской произошла авария. Столкнулись Ford и Toyota, на которой ехали врачи-волонтеры организации «Врачи без границ».

Авария произошла примерно в 16:00.

По предварительной информации, Toyota двигалась по проспекту в сторону выезда из города. В это время по Воронежской проспект пересекал Ford. Из-за отключения света на перекрестке не работал светофор, поэтому водители не разминулись и произошло столкновение. После удара оба автомобиля выехали на встречную полосу.

На место приехала полиция и скорая. В аварии пострадали водитель и два пассажира Ford. Их госпитализировали в городскую клиническую больницу.

Источник: Інформатор

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