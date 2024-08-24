В Днепре на Слобожанском проспекте легковушка столкнулась с мотоциклом

Сегодня, 24 августа, на Слобожанском проспекте произошло ДТП.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на Ситуационный центр Днепра.

Авария произошла в районе перекрестка Слобожанского проспекта с улицей Богдана Хмельницкого.

Инцидент произошел в 12:03. Водитель двухколесного транспорта двигался рядом с легковушкой в ​​направлении Подгородного.

Вдруг мотоцикл задел дверь автомобиля, после чего водитель не смог справиться с управлением и упал.

Мотоциклист был в шлеме и защитном снаряжении, возможно, серьезных травм удалось избежать.

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