В Днепре на Слобожанском проспекте легковушка столкнулась с мотоциклом

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на Ситуационный центр Днепра.
Авария произошла в районе перекрестка Слобожанского проспекта с улицей Богдана Хмельницкого.
Инцидент произошел в 12:03. Водитель двухколесного транспорта двигался рядом с легковушкой в направлении Подгородного.
Вдруг мотоцикл задел дверь автомобиля, после чего водитель не смог справиться с управлением и упал.
Мотоциклист был в шлеме и защитном снаряжении, возможно, серьезных травм удалось избежать.
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