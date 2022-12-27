В Днепре Honda влетела в парапет (ВИДЕО МОМЕНТА)

Машину с тротуара убрали эвакуатором. ДТП произошло около 11:30. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.
По предварительной информации от патрульных, водитель Honda ехал по улице Богдана Хмельницкого. Перед перекрестком со Слобожанским проспектом водителю стало плохо за рулем.
В этот момент автомобиль продолжил движение, проехал 4 полосы и врезался в стену в зоне для парковки, чуть не задев пешехода. К счастью, обошлось без пострадавших. Водитель согласился пройти тестирование на драгере, который показал, что водитель трезв.
Источник: Інформатор
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