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В Днепре Honda влетела в парапет (ВИДЕО МОМЕНТА)

Сегодня 19:15
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Во вторник, 27 декабря, на проспекте Слобожанский произошло ДТП с участием автомобиля Honda.

Новости Днепра про В Днепре Honda влетела в парапет (ВИДЕО МОМЕНТА)

Машину с тротуара убрали эвакуатором. ДТП произошло около 11:30. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

По предварительной информации от патрульных, водитель Honda ехал по улице Богдана Хмельницкого. Перед перекрестком со Слобожанским проспектом водителю стало плохо за рулем.

В этот момент автомобиль продолжил движение, проехал 4 полосы и врезался в стену в зоне для парковки, чуть не задев пешехода. К счастью, обошлось без пострадавших. Водитель согласился пройти тестирование на драгере, который показал, что водитель трезв.

Источник: Інформатор

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