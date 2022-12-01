В Днепре на Слобожанском проспекте 10 машин облили кислотой

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Всего пострадали десять машин. Среди них – Hyundai, BMW, Renault, Lexus, Daewoo и ВАЗ.

Сегодня, 1 декабря, в Днепре произошел досадный инцидент: на Слобожанском проспекте (район домов 17 и 21) неизвестные облили кислотой припаркованные автомобили.

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