В Днепре на Слобожанском проспекте 10 машин облили кислотой

Сегодня, 1 декабря, в Днепре произошел досадный инцидент: на Слобожанском проспекте (район домов 17 и 21) неизвестные облили кислотой припаркованные автомобили.
Об этом пишет «Информатор».
Всего пострадали десять машин. Среди них – Hyundai, BMW, Renault, Lexus, Daewoo и ВАЗ.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства.
Отметим, что такая ситуация на этом проспекте случается не в первый раз. Так, 18 ноября здесь облили кислотой 6 машин. А 14 ноября были повреждены 10 автомобилей.
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