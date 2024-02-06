В Днепре на складе со строительными материалами вспыхнул масштабный пожар (ВИДЕО)

Сегодня, 6 февраля, в 2:24 на линию «101» сообщили о масштабном пожаре на улице Бориса Кротова.

Спасатели оперативно прибыли по указанному адресу. Там они выяснили, что горит одноэтажное складское здание и деревянные поддоны. Огонь охватил стройматериалы. Общая площадь пожара составила 400 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Возгорание ликвидировали в 3:57.

К счастью, погибших и травмированных нет.

К месту вызова привлекли 24 спасателя и 5 единиц техники.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: