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  • В Днепре на складе со строительными материалами вспыхнул масштабный пожар (ВИДЕО)

В Днепре на складе со строительными материалами вспыхнул масштабный пожар (ВИДЕО)

Сегодня 07:58
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Сегодня, 6 февраля, в 2:24 на линию «101» сообщили о масштабном пожаре на улице Бориса Кротова.

Новости Днепра про В Днепре на складе со строительными материалами вспыхнул масштабный пожар (ВИДЕО)

Спасатели оперативно прибыли по указанному адресу. Там они выяснили, что горит одноэтажное складское здание и деревянные поддоны. Огонь охватил стройматериалы. Общая площадь пожара составила 400 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Возгорание ликвидировали в 3:57.

Новости Днепра про В Днепре на складе со строительными материалами вспыхнул масштабный пожар (ВИДЕО)

Новости Днепра про В Днепре на складе со строительными материалами вспыхнул масштабный пожар (ВИДЕО)

Новости Днепра про В Днепре на складе со строительными материалами вспыхнул масштабный пожар (ВИДЕО)

К счастью, погибших и травмированных нет.

К месту вызова привлекли 24 спасателя и 5 единиц техники.

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Новости Днепра про В Днепре на складе со строительными материалами вспыхнул масштабный пожар (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Днепре на складе со строительными материалами вспыхнул масштабный пожар (ВИДЕО)Русский

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