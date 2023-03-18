В Днепре на Сечевых Стрельцов легковушка столкнулась с пожарным авто и перевернулась (ВИДЕО)

К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Как стало известно, авария произошла около 22:23. Водитель легкового автомобиля не пропустил транспорт спасательной службы, в результате чего произошло столкновение. Из-за удара легковушка перевернулась.

Соответствующее видео с места ДТП разместили в Telegram-канале «Днепр Оперативный».

В пятницу, 17 марта, на перекрестке Сечевых Стрельцов и Святослава Храброго легковушка столкнулась с пожарным авто и перевернулась.

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