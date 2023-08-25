В Днепре на Савченко ночью горел склад: пожар тушили 19 спасателей

Сегодня ночью на улице Юрия Савченко произошел пожар.

Там горело одноэтажное складское помещение. Площадь возгорания составила 200 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 03:48.

Спасатели оперативно прибыли на место. Пламя локализовали в 04:30 и ликвидировали в 05:00.

Огонь повредил металлический профиль здания, уничтожил вещи и личное имущество.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 19 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

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