В Днепре на Савченко ночью горел склад: пожар тушили 19 спасателей

Там горело одноэтажное складское помещение. Площадь возгорания составила 200 кв. м.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 03:48.
Спасатели оперативно прибыли на место. Пламя локализовали в 04:30 и ликвидировали в 05:00.
Огонь повредил металлический профиль здания, уничтожил вещи и личное имущество.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению пожара привлекли 19 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
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