В Днепре на Савченко Mazda не разминулась с деревом: пострадала девушка

Сегодня, 6 марта, на улице Юрия Савченко произошла авария. Там Mazda не разминулась с деревом.
Об этом сообщает «Информатор».
Предварительно известно, что Mazda ехала по Савченко в направлении проспекта Леси Украинки. В этот момент возле перекрестка ул. Философской и Савченко дорогу вблизи перехода перебегала женщина. Водитель иномарки пыталась избежать аварии и, не справившись с управлением, врезалась в дерево.
Пострадавшую девушку госпитализировали. Машину забрал эвакуатор.
Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Короленко BMW повис на дереве: что произошло.
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