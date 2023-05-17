В Днепре на Рабочей вспыхнул автомобиль (ВИДЕО)

Автомобиль загорелся посреди дороги.

В среду, 17 мая, на улице Рабочей, а именно вблизи Межшкольного комбината, вспыхнул автомобиль.

По словам очевидцев, автомобиль загорелся во время движения. Предварительно, водитель и пассажир успели выбраться из горящего автомобиля. Судя по видео, которые публикуют днепряне в телеграмм-каналах, водитель успел отогнать машину с дороги, оставив ее на обочине.

Огонь вспыхнул под передним капотом, но быстро распространился по всему автомобилю. По состоянию на 15.25 транспорт сгорел почти полностью. На место уже приехали спасатели, потушившие оставшееся от машины железо.

Ждем официальную информацию.

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