В Днепре на Рабочей неизвестная испортила клумбу с гортензиями

У одного из домов на улице Рабочая в Днепре девушка, вероятно подросток, изуродовала клумбу.
Запись с видеокамер опубликовали жительницы дома, которые ухаживали за поврежденными цветами в течение длительного времени.
На обнародованном видео можно заметить, что группа молодых людей прогуливалась по двору дома, а когда девушка из компании заметила огромные красивые гортензии, не смогла пройти мимо. Она подошла к клумбе и, несмотря на долгий и тяжелый труд местных жителей, сорвала один из цветков.
Это заметила местная жительница, однако остановить беглецов не удалось.
Мнения горожан, комментировавших ситуацию, отличаются. Половина из комментаторов публикации отмечает, что не стоит наводить шум через один сорванный цветок. Другие отмечают, что смастерить хорошую клумбу и ухаживать за ней – тяжелый труд, который не стоит трогать.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре цветочный вандал систематически уничтожает клумбу на ж/м Покровском.
Читайте также:
Автор:
Парк Шевченко в Днепре один из старейших парков города. Задумывался…
У некоторых жителей Днепра возникли проблемы с водоснабжением.
Из реки Днепр изъяли часть беспилотника, который был сбит силами…
В прокуратуре рассказали подробности обстрела Каменского.
Выяснилось, в каком состоянии пострадавшие в результате обстрела по Каменскому.
Парк Шевченко в Днепре один из старейших парков города. Задумывался как Английский сад при Потемкинском дворце, но уже с начала прошлого века превратился в парк для горожан. С того времени парк несколько раз изменялся и реконструировался. Каждый такой «ремонт» привносил…
У некоторых жителей Днепра возникли проблемы с водоснабжением.
Из реки Днепр изъяли часть беспилотника, который был сбит силами ПВО.
В прокуратуре рассказали подробности обстрела Каменского.
В Днепре проведут развлекательные мероприятия.
В Каменском известно об одном пострадавшем в результате вражеской атаки.
Сегодня Коса на жилмассиве Победа является одним из самых популярных мест отдыха среди горожан. Сюда приходят рыбаки, удить рыбу, спортсмены, заниматься на тренажерах, любители пляжного отдыха, владельцы собак выгуливают тут питомцев. Коса – это искусственно намытый остров возле жилого массива.
В городе Каменское из-за обстрела погиб человек.
В Каменском на Днепропетровщине раздался взрыв.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!