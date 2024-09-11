В Днепре на Рабочей неизвестная испортила клумбу с гортензиями

В Днепре прохожая совершила акт вандализма над клумбой.

У одного из домов на улице Рабочая в Днепре девушка, вероятно подросток, изуродовала клумбу.

Запись с видеокамер опубликовали жительницы дома, которые ухаживали за поврежденными цветами в течение длительного времени.

На обнародованном видео можно заметить, что группа молодых людей прогуливалась по двору дома, а когда девушка из компании заметила огромные красивые гортензии, не смогла пройти мимо. Она подошла к клумбе и, несмотря на долгий и тяжелый труд местных жителей, сорвала один из цветков.

Это заметила местная жительница, однако остановить беглецов не удалось.

Мнения горожан, комментировавших ситуацию, отличаются. Половина из комментаторов публикации отмечает, что не стоит наводить шум через один сорванный цветок. Другие отмечают, что смастерить хорошую клумбу и ухаживать за ней – тяжелый труд, который не стоит трогать.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре цветочный вандал систематически уничтожает клумбу на ж/м Покровском.

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