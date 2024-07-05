В Днепре на Рабочей был замечен раритетный паровоз (фото)

В Днепре между жилыми кварталами стоит старинный паровоз.

Раритетный паровоз нашел местный житель Сергей Булавенко на улице Рабочей. Его раньше немногие замечали, потому что находится он в кварталах плотной жилой застройки.

Фотографиями Сергей Булавенко поделился в группе «Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история города» в Facebook.

«Интересно. Наш паровоз, лети, а где же остановка? Это произведение между остановками трамвая старой улицы, узнаете локацию?..». Паровозик стоит на ул. Рабочая, 17 – 23 (чуть выше 9-ти этажей, где находился магазин транспортной книги). Золотых рук мастер создал, творению бы на другом месте стоять, где больше детей», — написал Сергей Булавенко.

Он отметил, что судя по всему паровоз стоит там давно и это уже история. Мужчина также добавил, что место, где расположен транспорт, историческое и поделился фрагментом карты 1929 года.

“Место историческое, раньше здесь был проезд на ул. Рабочая, выше ул. Пороховой, точно не опишу вот фрагмент карты 1929 г. у Виталия есть видео о Цыганской площади немного выше, сейчас этих проездов нет”, – написал Сергей Булавенко.

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