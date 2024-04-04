В Днепре на Пирогова вспыхнул масштабный пожар: комментарий ГСЧС

К тушению пожара привлекли 14 спасателей и 2 единицы техники.

Сегодня утром на линию «101» сообщили о масштабном пожаре на улице Пирогова Шевченковского района.

Спасатели оперативно прибыли на место, там они установили, что огонь охватил крышу и внутренние помещения одноэтажного дома. Общая площадь пожара составила 70 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар ликвидировали. Погибших и травмированных нет.

К тушению возгорания привлекли 14 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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