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В Днепре на Приднепровском пляже утонул мужчина

Сегодня 18:33
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В Днепре – очередная трагедия на воде.

Новости Днепра про В Днепре на Приднепровском пляже утонул мужчина

Днем 10 июля спасателям поступило сообщение, что на пляже жилого массива Приднепровского Самарского района произошел несчастный случай – мужчина исчез под водой.

По прибытию к месту происшествия специалисты ГСЧС провели визуальное обследование поверхности водоема и начали поисковые работы в толще воды.

Тело утонувшего 27-летнего мужчины обнаружили на глубине 5 метров и в 30 метрах от берега.

К работам привлечены 4 спасателя и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, на Синельниковщине 8 июля утонул 9-летний мальчик. В общей сложности с начала лета на водоемах области погибли четверо детей. И еще 18 взрослых. Больше всего – в Криворожском районе.

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