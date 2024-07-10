В Днепре на Приднепровском пляже утонул мужчина

Днем 10 июля спасателям поступило сообщение, что на пляже жилого массива Приднепровского Самарского района произошел несчастный случай – мужчина исчез под водой.
По прибытию к месту происшествия специалисты ГСЧС провели визуальное обследование поверхности водоема и начали поисковые работы в толще воды.
Тело утонувшего 27-летнего мужчины обнаружили на глубине 5 метров и в 30 метрах от берега.
К работам привлечены 4 спасателя и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Напомним, на Синельниковщине 8 июля утонул 9-летний мальчик. В общей сложности с начала лета на водоемах области погибли четверо детей. И еще 18 взрослых. Больше всего – в Криворожском районе.
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