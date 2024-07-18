В Днепре на проспекте Яворницкого из-за ДТП трамвай перегородил дорогу: движение затруднено

В четверг, 18 июля, на пересечении проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Вернадского произошло ДТП с трамваем.
Об этом сообщили в Ситуационном центре Днепра.
Из-за ДТП сейчас перекрыта проезжая часть. Сообщается, что трамваем перегорожен проезд в сторону улицы Гоголя.
Трамваи в направлении ЦУМа временно не курсируют.
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