В Днепре на проспекте Яворницкого из-за ДТП трамвай перегородил дорогу: движение затруднено

В центре Днепра трамвай, попавший в ДТП, перекрыл дорогу.

В четверг, 18 июля, на пересечении проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Вернадского произошло ДТП с трамваем.

Об этом сообщили в Ситуационном центре Днепра.

Из-за ДТП сейчас перекрыта проезжая часть. Сообщается, что трамваем перегорожен проезд в сторону улицы Гоголя.

Трамваи в направлении ЦУМа временно не курсируют.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: