В Днепре на проспекте Яворницкого перед пешеходным переходом образовались дыры

На перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Михаила Грушевского появились два «портала». На это обратил внимание днепрянин Олег, сообщивший о проблеме коммунальщикам.
Перекресток пр. Яворницкого – ул. Михаила Грушевского. Похоже, к открытию планируются два портала со стороны Грушевского, — говорится в сообщении Общественного совета Днепра.
На фото, которые предоставил горожанин видно, что перед пешеходным переходом провалились два кирпичика плитки и была угроза того, что кто-то может не заметить дыру и провалиться в нее.
Провал уже устранен.
Спасибо всем причастным. Приятно, что есть реакция. Если бы провалилось в таком людном месте, было бы плохо, пишет Олег.
Работы выполняли работники Инспекции по благоустройству и КП Благоустройство.
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