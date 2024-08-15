В Днепре на проспекте Яворницкого перед пешеходным переходом образовались дыры

В Днепре на Яворницком посреди дороги образовались дыры в асфальте.

На перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Михаила Грушевского появились два «портала». На это обратил внимание днепрянин Олег, сообщивший о проблеме коммунальщикам.

Перекресток пр. Яворницкого – ул. Михаила Грушевского. Похоже, к открытию планируются два портала со стороны Грушевского, — говорится в сообщении Общественного совета Днепра.

На фото, которые предоставил горожанин видно, что перед пешеходным переходом провалились два кирпичика плитки и была угроза того, что кто-то может не заметить дыру и провалиться в нее.

Провал уже устранен.

Спасибо всем причастным. Приятно, что есть реакция. Если бы провалилось в таком людном месте, было бы плохо, пишет Олег.

Работы выполняли работники Инспекции по благоустройству и КП Благоустройство.

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