В Днепре на проспекте Слобожанском легковушка врезалась в фуру

Серьезное ДТП сегодня утром произошло в Днепре.

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро«.

По предварительной информации, легковушка пыталась проехать на красный сигнал светофора, и врезалась в грузовик.

Из грузовика вытекает бензин, движение на перекрестке Байкальской улицы затруднено.

Официальной информации о причинах ДТП не было.

О количестве пострадавших и их состоянии здоровья не сообщалось. На месте работают соответствующие службы.

Сегодня мы писали о том, что ночью силы ПВО сбили 4 вражеских шахеда.

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