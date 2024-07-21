В Днепре на проспекте Слобожанском легковушка врезалась в фуру

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро«.
По предварительной информации, легковушка пыталась проехать на красный сигнал светофора, и врезалась в грузовик.
Из грузовика вытекает бензин, движение на перекрестке Байкальской улицы затруднено.
Официальной информации о причинах ДТП не было.
О количестве пострадавших и их состоянии здоровья не сообщалось. На месте работают соответствующие службы.
Сегодня мы писали о том, что ночью силы ПВО сбили 4 вражеских шахеда.
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