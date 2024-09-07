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В Днепре на проспекте Сергея Нигояна столкнулись Geely и Kia

Сегодня 12:30
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В Днепре сегодня, 7 сентября, произошло ДТП на проспекте Нигояна.

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Сергея Нигояна столкнулись Geely и Kia

Об этом сообщает Информатор.

За рулем Kia был дедушка. Муж ехал со стороны проспекта Ивана Мазепы. Он спешил в автомагазин и переехал две сплошные полосы, чтобы заехать в него, говорится в сообщении издания.

В это время со стороны вокзала по Сергею Нигояну в направлении Ивана Мазепы двигалась Geely.

Водители автомобилей не смогли избежать столкновения, в результате чего произошло ДТП.

По предварительной информации, оба водителя обошлись без серьезных травм. Среди пешеходов тоже никто не пострадал.

По состоянию на данный момент движение по этому участку дороги затруднено.

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