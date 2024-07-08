В Днепре на проспекте Поля появилась ручная ворона, которая выпрашивает у людей еду (ВИДЕО)

Ручную ворону встретили жители Днепра в районе проспекта Александра Поля. В соцсетях поделились видео с птицей, где та выпрашивает у людей еду.
На самом деле вороны являются достаточно умными созданиями, которые способны запоминать лица людей, поэтому не удивительно, что для поиска обеда птица «обратилась» к горожанам.
Ворона, которую встретили на проспекте Поля, всячески намекала на то, что хочет чем-нибудь поживиться.
Впоследствии прохожие где-то нашли для вороны зерно, после чего птица довольно обедала из рук людей.
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