В Днепре на проспекте Поля появилась ручная ворона, которая выпрашивает у людей еду (ВИДЕО)

Ручная ворона была замечена на проспекте Поля.

Ручную ворону встретили жители Днепра в районе проспекта Александра Поля. В соцсетях поделились видео с птицей, где та выпрашивает у людей еду.

На самом деле вороны являются достаточно умными созданиями, которые способны запоминать лица людей, поэтому не удивительно, что для поиска обеда птица «обратилась» к горожанам.

Ворона, которую встретили на проспекте Поля, всячески намекала на то, что хочет чем-нибудь поживиться.

Впоследствии прохожие где-то нашли для вороны зерно, после чего птица довольно обедала из рук людей.

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