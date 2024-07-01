В Днепре на проспекте Мира слышали звуки стрельбы: что известно

В воскресенье, 30 июня, на проспекте Мира произошел конфликт. Местные жители сообщали, что слышали, как кто-то вечером громко ссорился, а затем дрался и якобы раздалось несколько выстрелов.
Сообщалось, что во время стычки могли ударить женщину, после чего очевидцы вмешались в конфликт с незнакомцами.
Представитель Днепровского районного управления полиции Алина Стадник сообщила Днепр Инфо, что на месте работали правоохранители, однако во время проверки факт стрельбы не подтвердился, а с письменными заявлениями в полицию никто не обратился.
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