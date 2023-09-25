В Днепре на проспекте Мира планируют построить новый ЖК: как он может выглядеть

Новый жилой комплекс может появиться на проспекте Мира.

На очередном заседании градсовета был рассмотрен проект нового жилого комплекса, который могут построить на проспекте Мира. Об этом пишет gorod.dp.ua.

Планируется, что по адресу проспект Мира 29 построят новый ЖК. Заказчик проекта – ООО «Олимпийский-Днепр».

Участок, где начнут строить ЖК окруженный другими жилыми домами, рядом есть детский сад и зеленая зона. На этом месте планируют построить два 8-этажных сооружения. На первом этаже будет паркинг на 99 машин, на втором – торговые точки, а с третьего – квартиры.

С третьего по шестой этаж будут обычные квартиры, а на 7 и 8 – улучшенные апартаменты с террасами.

По плану здесь сможет поселиться более 350 человек. Двор, где проведут благоустройство и озеленение, будет закрыт – только для жителей комплекса. Среди проблем, которые обозначили архитекторы – затенение соседнего садика, озеленение территории вокруг ЖК и проезд пожарных машин.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Днепре на проспекте Слобожанском побудут два небоскреба.

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