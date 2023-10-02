В Днепре на проспекте Хмельницкого трамвай сошел с путей и частично заблокировал движение (ВИДЕО)

На проспекте Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельсов.

Все произошло около 20:20, 2 октября. На проспекте Богдана Хмельницкого, между улицами Титова и Строителей, трамвай сошел с рельсов. Движение другого электротранспорта заблокировано. Также есть небольшая автомобильная пробка в направлении центра города.

Сейчас на месте работают коммунальщики, пытающиеся вернуть трамвай на рельсы. Об этом сообщает журналист Dnepr.info с места происшествия.

Пока коммунальщики пытаются вернуть трамвай на рельсы. Для этого привлекли спецтехнику. Движение электротранспорта сегодня вряд ли будет восстановлено в полном объеме.

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