В Днепре на проспекте Героев произошел пожар

Возгорание возникло в квартире многоэтажки на 4 этаже.
По данным ГНСН погибших и пострадавших нет.
Несколько бригад спасателей локализовали пожар за полчаса.
Повреждены бытовые вещи и имущество, на месте работало 12 человек личного состава.
Недавно мы сообщали, что в Днепровском районе мужчина погиб во время пожара в летней кухне.
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Козенко Антон
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