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В Днепре на проспекте Героев произошел пожар

Сегодня 09:48
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Сегодня рано утром на проспекте Героев Соборного района произошел пожар.

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Героев произошел пожар

Возгорание возникло в квартире многоэтажки на 4 этаже.

По данным ГНСН погибших и пострадавших нет.

Несколько бригад спасателей локализовали пожар за полчаса.

Повреждены бытовые вещи и имущество, на месте работало 12 человек личного состава.

Недавно мы сообщали, что в Днепровском районе мужчина погиб во время пожара в летней кухне.

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