В Днепре на проспекте Гагарина собралась километровая пробка: водители объезжают по тротуару

Судя по видео, которые публикуют в телеграм-каналах, усложнение движения наблюдается по направлению к ТЦ Neo Plaza. Другая сторона проспекта свободна. Пробка тянется от ДНУ до конечной остановки первого трамвая.
Причина – ремонтные работы. Водители, которые не хотят ждать в пробке, объезжают через тротуар.
Днепряне публикуют фото-доказательства, где видно, что автомобиль заехал на тротуар и вероятно двигается в направлении улицы Лазаряна.
Учитывайте эту информацию при планировании маршрута по городу.
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