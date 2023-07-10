В Днепре на проспекте Гагарина собралась километровая пробка: водители объезжают по тротуару

В понедельник, 10 июля, на проспекте Гагарина образовалась километровая пробка.

Судя по видео, которые публикуют в телеграм-каналах, усложнение движения наблюдается по направлению к ТЦ Neo Plaza. Другая сторона проспекта свободна. Пробка тянется от ДНУ до конечной остановки первого трамвая.

Причина – ремонтные работы. Водители, которые не хотят ждать в пробке, объезжают через тротуар.

Днепряне публикуют фото-доказательства, где видно, что автомобиль заехал на тротуар и вероятно двигается в направлении улицы Лазаряна. Учитывайте эту информацию при планировании маршрута по городу.

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