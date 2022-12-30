В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого загорелось авто

30 декабря в Днепре на на проспекте Богдана Хмельницкого загорелся легковой автомобиль Chevrolet Aveo.

Прибывшие на место спасатели увидели, что возгорание автомобиля началось в моторном отсеке автомобиля и он особенно пострадал. Пожар удалось устранить находящимся на месте людям до прибытия пожарно-спасательного подразделения. Свидетелт происшествия побороли пламя при помощи огнетушителей.

Общая площадь пожара достигла полутора квадратных метров. Происшествие обошлось без погибших и пострадавших. На место вызова приехали семь сотрудников Госслужбы.

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