В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого из-за ДТП собирается километровая пробка (ФОТО)

В Днепре пробки из-за аварии.

В пятницу, 7 апреля, на проспекте Богдана Хмельницкого произошло ДТП. Предварительно известно, что обошлось без пострадавших. В Ситуационном центре Днепра сообщили об усложнении движения на этом участке пути в сторону улицы Грушевского.

На месте работает патрульная полиция, поэтому часть дороги перекрыта и водителям приходится объезжать место ДТП, из-за чего образовалась километровая пробка.

Сегодня не повезло также водителям по улице Березинской. Там произошло серьезное ДТП. Пробок нет, но есть небольшое усложнение движения в сторону Донецкого шоссе, перед поворотом на улицу Нижнеднепровскую. Есть ли пострадавшие – не уточняется.

Будьте осторожны.

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