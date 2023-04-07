В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого из-за ДТП собирается километровая пробка (ФОТО)

В пятницу, 7 апреля, на проспекте Богдана Хмельницкого произошло ДТП. Предварительно известно, что обошлось без пострадавших. В Ситуационном центре Днепра сообщили об усложнении движения на этом участке пути в сторону улицы Грушевского.
На месте работает патрульная полиция, поэтому часть дороги перекрыта и водителям приходится объезжать место ДТП, из-за чего образовалась километровая пробка.
Сегодня не повезло также водителям по улице Березинской. Там произошло серьезное ДТП. Пробок нет, но есть небольшое усложнение движения в сторону Донецкого шоссе, перед поворотом на улицу Нижнеднепровскую. Есть ли пострадавшие – не уточняется.
Будьте осторожны.
Читайте также:
Автор:
Дети – цветы нашей жизни!
Нашли мертвым мужчину, которого искали 4 месяца.
В днепровской реанимации спасают девушку, отравившуюся морепродуктами.
В пятницу, 7 апреля, в 03:00 на линию «101» сообщили…
Дети – цветы нашей жизни!
Нашли мертвым мужчину, которого искали 4 месяца.
В днепровской реанимации спасают девушку, отравившуюся морепродуктами.
В пятницу, 7 апреля, в 03:00 на линию «101» сообщили о возгорании, возникшем в квартире пятиэтажного жилого дома на проспекте Александра Поля.
Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 480 оккупантов. В общей сложности потери россиян с начала полномасштабной войны составили более 177 тысяч убитыми.
В Днепре за прошедшие сутки «заминировали» здания СБУ, торговые центры, вокзалы и военкоматы.
Защищая свободную и независимую Украину, погиб сержант Миронов Даниил Витальевич. Трагедия произошла 2 апреля в Донецкой области.
Российские войска сосредотачивают основные усилия для наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отбили более 40 атак противника за сутки.
В Новомосковске загорелся частный дом, при пожаре погибла женщина и пострадал мужчина.
Об этом сообщили в детско-юношеской спортивной школе по бадминтону Днепропетровского облсовета.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!