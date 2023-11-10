В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого образовалась трамвайная пробка: что произошло

В Днепре на проспекте Хмельницкого произошла трамвайная пробка.

В пятницу, 10 ноября, на проспекте Богдана Хмельницкого в районе Металлобазы образовалась трамвайная пробка.

Как сообщили dnepr.info очевидцы, причина пробки — грузовик и легковушка, которые загородили собой колеи. Поэтому транспорт не может двинуться дальше.

По предварительной информации произошло незначительное ДТП.

Движение трамваев №12 парализовано. По крайней мере, три вагона остановиться на этом участке пути из-за усложнения движения. В свою очередь для автомобилей и другого транспорта путь проездной.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: