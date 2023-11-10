В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого образовалась трамвайная пробка: что произошло

В пятницу, 10 ноября, на проспекте Богдана Хмельницкого в районе Металлобазы образовалась трамвайная пробка.
Как сообщили dnepr.info очевидцы, причина пробки — грузовик и легковушка, которые загородили собой колеи. Поэтому транспорт не может двинуться дальше.
По предварительной информации произошло незначительное ДТП.
Движение трамваев №12 парализовано. По крайней мере, три вагона остановиться на этом участке пути из-за усложнения движения. В свою очередь для автомобилей и другого транспорта путь проездной.
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