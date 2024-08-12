В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого образовалась огромная пробка

Учитывайте данную информацию при планировании своих маршрутов.

По состоянию на 10:28 ситуация сохраняется.

Затруднено движение по проспекту Богдана Хмельницкого в сторону Запорожского шоссе.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Ситуационного Центра города Днепра.

В Днепре перед перекрестком улица Ленонида Стромцова — проспект Богдана Хмельницкого образовалась пробка.

В одном из общежитий в Днепре произошел жуткий инцидент.