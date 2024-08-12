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В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого образовалась огромная пробка

Сегодня 10:28
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Движение затруднено.

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого образовалась огромная пробка

В Днепре перед перекрестком улица Ленонида Стромцова — проспект Богдана Хмельницкого образовалась пробка.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Ситуационного Центра города Днепра.

Причина – ДТП.

Затруднено движение по проспекту Богдана Хмельницкого в сторону Запорожского шоссе.

По состоянию на 10:28 ситуация сохраняется.

Учитывайте данную информацию при планировании своих маршрутов.

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