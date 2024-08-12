В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого образовалась огромная пробка

В Днепре перед перекрестком улица Ленонида Стромцова — проспект Богдана Хмельницкого образовалась пробка.
Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Ситуационного Центра города Днепра.
Причина – ДТП.
Затруднено движение по проспекту Богдана Хмельницкого в сторону Запорожского шоссе.
По состоянию на 10:28 ситуация сохраняется.
Учитывайте данную информацию при планировании своих маршрутов.
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