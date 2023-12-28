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В Днепре на проспекте Б. Хмельницкого маршрутка сбила дедушку насмерть

Сегодня 20:05
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На Богдана Хмельницкого маршрутка насмерть сбила дедушку
Новости Днепра про В Днепре на проспекте Б. Хмельницкого маршрутка сбила дедушку насмерть

Фото: телеграм-канал «Суспільне Дніпро»

Около 17:00 28 декабря по проспекту Богдана Хмельницкого водитель автобуса наехал на пешехода. В результате аварии 82-летний мужчина погиб на месте.

Предварительно, по данным правоохранителей, он пересекал дорогу вне пешеходного перехода. В результате сильного ушиба мужчина получил травмы, от которых погиб на месте. Обстоятельства аварии устанавливает полиция.

В микроавтобусе, двигавшемся по маршруту №136, во время аварии находились пассажиры. С ними все хорошо.

Продолжаются следственные действия.

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