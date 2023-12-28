В Днепре на проспекте Б. Хмельницкого маршрутка сбила дедушку насмерть

Около 17:00 28 декабря по проспекту Богдана Хмельницкого водитель автобуса наехал на пешехода. В результате аварии 82-летний мужчина погиб на месте.
Предварительно, по данным правоохранителей, он пересекал дорогу вне пешеходного перехода. В результате сильного ушиба мужчина получил травмы, от которых погиб на месте. Обстоятельства аварии устанавливает полиция.
В микроавтобусе, двигавшемся по маршруту №136, во время аварии находились пассажиры. С ними все хорошо.
Продолжаются следственные действия.
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