В Днепре на проспекте Александра Поля обнаружили труп: что говорят в полиции

Сегодня, 7 ноября, в Днепре на проспекте Александра Поля, на аллее, местные жители обнаружили тело мужчины.
Они сразу вызвали на место медиков и правоохранителей.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Мы обратились за комментарием по поводу этого события в полицию.
Журналисту dnepr.info сообщили, что личность погибшего установили – это 45-летний местный житель. Предварительно, на теле мужчины не обнаружены телесные повреждения. Все обстоятельства будут выяснять полицейские.
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