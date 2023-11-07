В Днепре на проспекте Александра Поля обнаружили труп: что говорят в полиции

В социальной сети жители Днепра вспомнили о самом популярном фотосалоне города. Назывался он «Силуэт» и находился на центральном проспекте города.

Найдя старые игрушки на антресолях или в самом дальнем углу шкафа не спешите их выкидывать. На том, что собирали или чем игрались десятки лет назад можно заработать. Сумма зависит от состояния игрушки, ее возраста и популярности в былое время.