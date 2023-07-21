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  • В Днепре на просп. Хмельницкого произошла смертельная авария: мотоциклист сбил пенсионерку

В Днепре на просп. Хмельницкого произошла смертельная авария: мотоциклист сбил пенсионерку

Сегодня 13:36
просмотров

Сегодня, 21 июля, на проспекте Богдана Хмельницкого в районе дома №8 произошла авария.

Новости Днепра про В Днепре на просп. Хмельницкого произошла смертельная авария: мотоциклист сбил пенсионерку

Там мотоциклист на пешеходном переходе сбил 73-летнюю женщину.

По предварительной информации от свидетелей, пенсионерка переходила дорогу на «красный» свет, мотоциклист начал ей сигналить, но не смог предотвратить столкновения.

На место вызвали скорую и полицию.

К сожалению, женщина погибла, водитель двухколесного находится в больнице, отмечается, что его состояние оценивают как средней тяжести.

На этом участке дороги временно затруднено движение трамваев №12 и №16 в обоих направлениях, а также авто на проезжей части в направлении центра города.

ВИДЕО 18+!

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