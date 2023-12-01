В Днепре на правом берегу появились новые колонки с водой: адреса

Как сообщил глава Администрации Новокодацкого района, уже работают две колонки по адресам:
В планах открыли еще 4 колонки, где уже пробурили скважины:
Следует заметить, что из-за особенностей грунтов, на правом берегу скважины бурить труднее. Они значительно глубже аналогичных на левом берегу, ведь приходится пробираться сквозь слои породы. Именно поэтому колонок с водой здесь меньше.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что на левом берегу за несколько месяцев сломали 12 колонок с водой.
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