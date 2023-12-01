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В Днепре на правом берегу появились новые колонки с водой: адреса

Сегодня 17:46
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В Днепре установили новые водозаборные колонки.

Новости Днепра про В Днепре на правом берегу появились новые колонки с водой: адреса

Как сообщил глава Администрации Новокодацкого района, уже работают две колонки по адресам:

  • пер. Старолечебный, 18 (ранее — пер.Брянский);
  • в районе дома на ж/м Покровский 5;

В планах открыли еще 4 колонки, где уже пробурили скважины:

  • ул. Коробова, 9,
  • ул. Большая Деевская, 218;
  • ул. Набережная Заводская между домами 9-10;
  • ул. Большая Деевская, 22 (начато бурение).

Следует заметить, что из-за особенностей грунтов, на правом берегу скважины бурить труднее. Они значительно глубже аналогичных на левом берегу, ведь приходится пробираться сквозь слои породы. Именно поэтому колонок с водой здесь меньше.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что на левом берегу за несколько месяцев сломали 12 колонок с водой.

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