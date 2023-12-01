В Днепре на пожаре погиб мужчина: комментарий ГСЧС

Данные погибшего устанавливаются.

Сегодня, 1 декабря, в Днепре на улице Оксаны Мешко (ранее – Енисейская) Индустриального района произошел пожар – там горели вещи домашнего обихода внутри одноэтажного жилого дома.

Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. Общая площадь пожара составила 7 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

К сожалению, во время тушения возгорания ГСЧС-ники обнаружили тело мужчины – его данные устанавливаются.

К месту вызова привлекли 7 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Новокодакском районе Днепра ночью заметили много спасателей и пожарной техники: что произошло. Также мы сообщали, что в Днепре горел трамвай №11: есть изменения в движении (ФОТО).

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