В Днепре на пожаре погиб мужчина: комментарий ГСЧС

Сегодня, 1 декабря, в Днепре на улице Оксаны Мешко (ранее – Енисейская) Индустриального района произошел пожар – там горели вещи домашнего обихода внутри одноэтажного жилого дома.
Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. Общая площадь пожара составила 7 кв. м.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
К сожалению, во время тушения возгорания ГСЧС-ники обнаружили тело мужчины – его данные устанавливаются.
К месту вызова привлекли 7 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Новокодакском районе Днепра ночью заметили много спасателей и пожарной техники: что произошло. Также мы сообщали, что в Днепре горел трамвай №11: есть изменения в движении (ФОТО).
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