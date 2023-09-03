В Днепре на поверхности озера Котлован обнаружили тело женщины

В популярной зоне отдыха на левом берегу обнаружили тело женщины.

Об этом сообщает ГСЧС.

Тело женщины находилось в метре от берега и плавало на поверхности воды. К спасателям обратились полицейские, попросившие помочь вытащить труп на сушу. Все произошло вечером 2 сентября.

Прибыв по вызову, спасатели извлекли из воды тело погибшей и передали правоохранителям. Сколько женщине было лет и почему она умерла — будут выяснять полицейские.

Заметим, озеро Котлован – искусственный водоем в Индустриальном районе Днепра. Это популярное место отдыха для многих местных жителей. Напомним, в конце лета утопленника нашли в реке близ жилого массива Парус.

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