В Днепре на Поля в пятиэтажке произошел пожар: пострадал дедушка

Там на четвертом этаже горел балкон квартиры.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к тушению возгорания. Его локализовали в 22:45 и ликвидировали в 22:59. Огонь уничтожил домашние принадлежности и повредил металлопластиковое окно на площади 4 кв. м.
К сожалению, на пожаре пострадал 74-летний дедушка – он получил отравление продуктами горения. Его госпитализировали в больницу.
К тушению возгорания привлекли 13 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
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