В Днепре на Поля в пятиэтажке произошел пожар: пострадал дедушка

Вчера вечером, 21 сентября, в 22:11 на линию «101» сообщили о пожаре в пятиэтажном жилом доме на проспекте Александра Поля.

Там на четвертом этаже горел балкон квартиры.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к тушению возгорания. Его локализовали в 22:45 и ликвидировали в 22:59. Огонь уничтожил домашние принадлежности и повредил металлопластиковое окно на площади 4 кв. м.

К сожалению, на пожаре пострадал 74-летний дедушка – он получил отравление продуктами горения. Его госпитализировали в больницу.

К тушению возгорания привлекли 13 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

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