В Днепре на полгода перекроют проезжую часть по переулку Южному

В Днепре по переулку Южному временно перекроют проезжую часть, сообщили на официальном сайте Днепровского горсовета.
Так, с 5 октября по 5 апреля по переулку Южному, от дома № 4-Б и к дому №7, будет временно перекрыта проезжая часть. Это связано со строительными работами. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Днепровского городского совета.
Также на полгода по проспекту Науки временно перекроют внутриквартальный проезд между домами №167 и 169. Проехать нельзя будет с 12 октября по 12 апреля. Причина ограничений – выполнение строительных работ.
Напомним, в Днепре почти на неделю перекроют железнодорожный переезд.
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