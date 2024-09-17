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В Днепре на полгода перекроют проезжую часть по переулку Южному

Сегодня 15:22
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В Днепре на более чем полгода будут перекрывать дороги.

Новости Днепра про В Днепре на полгода перекроют проезжую часть по переулку Южному

В Днепре по переулку Южному временно перекроют проезжую часть, сообщили на официальном сайте Днепровского горсовета.

Так, с 5 октября по 5 апреля по переулку Южному, от дома № 4-Б и к дому №7, будет временно перекрыта проезжая часть. Это связано со строительными работами. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Днепровского городского совета.

Также на полгода по проспекту Науки временно перекроют внутриквартальный проезд между домами №167 и 169. Проехать нельзя будет с 12 октября по 12 апреля. Причина ограничений – выполнение строительных работ.

Напомним, в Днепре почти на неделю перекроют железнодорожный переезд.

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