В Днепре на полгода частично перекроют проспект Науки

В Днепре планируется перекрыть проспект Науки.

В Днепре хотят перекрыть проезжую часть между домами №167 и №169 по проспекту Науки. Причина – проведение строитель работ, которые продлятся с 12 октября 2024 года по 12 апреля 2025 года.

Об этом говорится в документе исполнительного комитета Днепровского городского совета.

По периметру зоны выполнения работ должны быть установлены ограждения, временные дорожные знаки и сигнальное освещение. Также планируется сохранить имеющиеся инженерные сети, а по завершении работ – демонтировать ограждение, восстановить асфальтное покрытие и привести участок в порядок.

Работы должны быть завершены к середине апреля 2025 года.