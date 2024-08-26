В Днепре на полгода частично перекроют проспект Науки

В Днепре хотят перекрыть проезжую часть между домами №167 и №169 по проспекту Науки. Причина – проведение строитель работ, которые продлятся с 12 октября 2024 года по 12 апреля 2025 года.
Об этом говорится в документе исполнительного комитета Днепровского городского совета.
По периметру зоны выполнения работ должны быть установлены ограждения, временные дорожные знаки и сигнальное освещение. Также планируется сохранить имеющиеся инженерные сети, а по завершении работ – демонтировать ограждение, восстановить асфальтное покрытие и привести участок в порядок.
Работы должны быть завершены к середине апреля 2025 года.
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