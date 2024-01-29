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  • В Днепре на Подебрадской слышали выстрел: мужчина пытался разобрать патрон и получил ранение

В Днепре на Подебрадской слышали выстрел: мужчина пытался разобрать патрон и получил ранение

Сегодня 10:00
просмотров

На днях в Днепре на улице Подебрадской (ранее – ул. Кожемяки) слышали выстрел.

Новости Днепра про В Днепре на Подебрадской слышали выстрел: мужчина пытался разобрать патрон и получил ранение

Как оказалось, местный житель нашел патрон и пытался разобрать его. В результате он случайно выстрелил себе в живот.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Мужчину госпитализировали в больницу. Предварительный диагноз – ранение передней брюшной стенки. Медики оценивают состояние пострадавшего как стабильное.

Важно: если вы заметили где-либо боеприпасы и т.д., не трогайте их, а сразу звоните в полицию!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на козырьке подъезда обнаружили труп: что говорят в полиции.

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Новости Днепра про В Днепре на Подебрадской слышали выстрел: мужчина пытался разобрать патрон и получил ранениеУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Подебрадской слышали выстрел: мужчина пытался разобрать патрон и получил ранениеРусский

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