В Днепре на Подебрадской слышали выстрел: мужчина пытался разобрать патрон и получил ранение

Как оказалось, местный житель нашел патрон и пытался разобрать его. В результате он случайно выстрелил себе в живот.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Мужчину госпитализировали в больницу. Предварительный диагноз – ранение передней брюшной стенки. Медики оценивают состояние пострадавшего как стабильное.
Важно: если вы заметили где-либо боеприпасы и т.д., не трогайте их, а сразу звоните в полицию!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на козырьке подъезда обнаружили труп: что говорят в полиции.
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