В Днепре на Подебрадской слышали выстрел: мужчина пытался разобрать патрон и получил ранение

На днях в Днепре на улице Подебрадской (ранее – ул. Кожемяки) слышали выстрел.

Как оказалось, местный житель нашел патрон и пытался разобрать его. В результате он случайно выстрелил себе в живот.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Мужчину госпитализировали в больницу. Предварительный диагноз – ранение передней брюшной стенки. Медики оценивают состояние пострадавшего как стабильное.

Важно: если вы заметили где-либо боеприпасы и т.д., не трогайте их, а сразу звоните в полицию!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на козырьке подъезда обнаружили труп: что говорят в полиции.

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