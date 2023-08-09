В Днепре на Победе загорелась квартира в многоэтажке: что известно (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня рано утром жители жилого массива Победа могли видеть дым в квартире одной из многоэтажек. Как выяснилось, там произошел пожар.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, в 05:03 в Службу спасения сообщили о возгорании квартиры в доме, расположенном на ул. Набережная Победы.

Спасатели оперативно прибыли на место. Там они установили, что из окна квартиры на двенадцатом этаже двенадцатиэтажного дома идет дым и выбивается пламя. ГСЧС-ники попали в помещение и приступили к тушению пожара.

Пламя локализовали в 05:47 и ликвидировали в 05:53. Огонь уничтожил домашнее имущество и повредил 3 пластиковых окна, балконные пластиковые двери и входные двери.

Общая площадь пожара составила 18 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 15 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

Пожалуйста, будьте осторожны с огнем, особенно в быту!

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