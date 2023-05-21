В Днепре на Победе из реки выловили настоящую золотую рыбку (ФОТО)

Днепрянка Юлия стала случайным свидетелем добычи этого необычного трофея. Об этом девушка написала в соцсети.
Эта красивая рыбка похожа на японского парчового карпа, известного под названием кои. Обычно он живет в частных прудах в качестве украшения. Уже известно множество случаев, когда парчовые карпы каким-то образом попадали из закрытых водоемов в открытые.
Кстати, рыбаки загадали желание и отпустили рыбку обратно в водоем.
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