В Днепре на Победе возрождается полуразрушенное стихийное кладбище домашних животных

Кладбище домашних животных возрождается на Победе.

Полуразрушенное стихийное кладбище домашних животных на Победе возрождается. Несколько дней назад недалеко от въезда на Гребную косу возле яхт-клуба появилось новое надгробие.

Об этом сообщает Dnepr.info

Нелегальное кладбище существует давно. Еще несколько лет назад на этой территории было более сотни могил домашних животных с надгробиями и заборами. Здесь хоронили не только собак и кошек, но и шиншилл и попугаев. Однако позже кладбище частично «зачистили», когда начали строить яхт-клуб.

Животный некрополь постепенно начал уменьшаться в размерах. От него осталось несколько десятков полуразрушенных могил, где стоят гранитные плиты, или самодельные «склепы» с фотографиями собак и котиков, которые нашли здесь последнее убежище.

На «свежей» гранитной плите, которая появилась на этой территории, отмечено, что похоронили собаку по кличке Доминика в июле 2023 года. По всей вероятности, надгробие перенесли с места, где похоронено животное, потому что его просто оперли о дерево.

Кладбище домашних животных в Днепре – что известно?

Легальных кладбищ, где можно было бы похоронить свое домашнее животное — нет. Однако есть нелегальные, которые можно найти почти на каждом большом жилом массиве. В частности, большие зоонекрополи находятся на Красном Камне, Парусе и Победе. В то же время, хоронить своих любимцев в пределах города запрещено. Тела умерших кошек или собак нужно утилизировать за пределами города.

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