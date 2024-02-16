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В Днепре на Победе возрождается полуразрушенное стихийное кладбище домашних животных

Сегодня 18:40
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Кладбище домашних животных возрождается на Победе.

Новости Днепра про В Днепре на Победе возрождается полуразрушенное стихийное кладбище домашних животных

Полуразрушенное стихийное кладбище домашних животных на Победе возрождается. Несколько дней назад недалеко от въезда на Гребную косу возле яхт-клуба появилось новое надгробие.

Об этом сообщает Dnepr.info

Нелегальное кладбище существует давно. Еще несколько лет назад на этой территории было более сотни могил домашних животных с надгробиями и заборами. Здесь хоронили не только собак и кошек, но и шиншилл и попугаев. Однако позже кладбище частично «зачистили», когда начали строить яхт-клуб.

Животный некрополь постепенно начал уменьшаться в размерах. От него осталось несколько десятков полуразрушенных могил, где стоят гранитные плиты, или самодельные «склепы» с фотографиями собак и котиков, которые нашли здесь последнее убежище.

На «свежей» гранитной плите, которая появилась на этой территории, отмечено, что похоронили собаку по кличке Доминика в июле 2023 года. По всей вероятности, надгробие перенесли с места, где похоронено животное, потому что его просто оперли о дерево. 

Новости Днепра про В Днепре на Победе возрождается полуразрушенное стихийное кладбище домашних животных

Новости Днепра про В Днепре на Победе возрождается полуразрушенное стихийное кладбище домашних животных

Кладбище домашних животных в Днепре – что известно?

Легальных кладбищ, где можно было бы похоронить свое домашнее животное — нет. Однако есть нелегальные, которые можно найти почти на каждом большом жилом массиве. В частности, большие зоонекрополи находятся на Красном Камне, Парусе и Победе. В то же время, хоронить своих любимцев в пределах города запрещено. Тела умерших кошек или собак нужно утилизировать за пределами города.

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