В Днепре на Победе возле McDonald’s снова собралась огромная очередь (ФОТО)

McDonald’s 25 апреля снова открыл свои двери для днепрян. С первого часа работы под заведениями были многометровые очереди – можно было простоять несколько часов.
Из-за очередей на МакДрайв даже парализовало движение транспорта на проспектах Гагарина и Слобожанском.
Сегодня утром очередей почти не было, но после обеда горожане снова массово начали «атаковать» McDonald’s.
Вот такие очереди сейчас возле заведения на жилмассиве Победа.
И людей все больше…
А это очередь на Макдрайв.
И сегодня без БигМака…
Напомним, ранее мы писали, что мэр Днепра поблагодарил McDonald`s: «Еще один лучик надежды».
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