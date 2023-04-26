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В Днепре на Победе возле McDonald’s снова собралась огромная очередь (ФОТО)

Сегодня 15:41
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Проголодались.
Новости Днепра про В Днепре на Победе возле McDonald's снова собралась огромная очередь (ФОТО)

Фото Dnepr.info.

McDonald’s 25 апреля снова открыл свои двери для днепрян. С первого часа работы под заведениями были многометровые очереди – можно было простоять несколько часов.

Из-за очередей на МакДрайв даже парализовало движение транспорта на проспектах Гагарина и Слобожанском.

Сегодня утром очередей почти не было, но после обеда горожане снова массово начали «атаковать» McDonald’s.

Вот такие очереди сейчас возле заведения на жилмассиве Победа.

Новости Днепра про В Днепре на Победе возле McDonald's снова собралась огромная очередь (ФОТО)

Фото Dnepr.info.

И людей все больше…

Новости Днепра про В Днепре на Победе возле McDonald's снова собралась огромная очередь (ФОТО)

Фото Dnepr.info.

А это очередь на Макдрайв.

Новости Днепра про В Днепре на Победе возле McDonald's снова собралась огромная очередь (ФОТО)

И сегодня без БигМака…

Напомним, ранее мы писали, что мэр Днепра поблагодарил McDonald`s: «Еще один лучик надежды».

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Новости Днепра про В Днепре на Победе возле McDonald's снова собралась огромная очередь (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре на Победе возле McDonald's снова собралась огромная очередь (ФОТО)Русский

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