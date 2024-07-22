В Днепре на Победе сделали «роскошный» ямочный ремонт с помощью ковров (фото)

В Днепре все чаще используют ковры для благоустройства придомовых территорий.

Так, в арке одного из домов на Победе заметили «красную дорожку» из ковров. Ими покрыли глубокие ямы на дороге.

Об этом сообщили на странице Соборный район (ж/м Победа 1-6, Сокол 1-2, Днепр) в Facebook. Там также опубликовали фото, где видно, что ямы застелены красными коврами.

Не все жильцы довольны таким роскошным ямочным ремонтом дорожного покрытия. В комментариях некоторые возмущаются, что из-за игнорирования властями проблем с дорогами приходится идти на такие методы. Однако есть те, кому наоборот нравится такая идея и дизайн.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре нашли «самый роскошный» двор в городе, который полностью застелили коврами.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: