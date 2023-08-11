В Днепре на Победе сбили велосипедиста (ФОТО)

Об этом сообщает Dnepr.info.
Авария произошла на кругу Победы по направлению к центру города. Велосипедиста забрала скорая. В каком он состоянии – не известно. На месте работает патрульная полиция, устанавливающая обстоятельства дела.
Предварительно известно, что велосипедист столкнулся с мотоциклистом.
Место ДТП огородили правоохранители, но движение не затруднено.
Напомним, в Днепропетровской области вблизи села Лобойковка произошла авария. Там Kia взлетела с трассы под мост и застряла.
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