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  • В Днепре на Победе догхантеры разбрасывают крысиный яд: берегите своего любимца

В Днепре на Победе догхантеры разбрасывают крысиный яд: берегите своего любимца

Сегодня 10:33
просмотров

Таким образом догхантеры пытаются отравить собак.

Новости Днепра про В Днепре на Победе догхантеры разбрасывают крысиный яд: берегите своего любимца

Жители Днепра бьют тревогу: догхантеры разбрасывают на Победе крысиный яд. Таким образом они пытаются отравить собак.

Отмечается, что уже заметили яд на набережной, в районе Косы, на бульваре Славы.

Поэтому, пожалуйста, берегите своих любимцев!

Новости Днепра про В Днепре на Победе догхантеры разбрасывают крысиный яд: берегите своего любимца

Отметим, что подобные случаи уже были в Днепре. Ранее мы сообщали, что догхантеры разбрасывают яд на Красном Камне. Также в Днепре отравили собаку-талисман целого микрорайона.

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Новости Днепра про В Днепре на Победе догхантеры разбрасывают крысиный яд: берегите своего любимцаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Победе догхантеры разбрасывают крысиный яд: берегите своего любимцаРусский

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