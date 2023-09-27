В Днепре на Победе догхантеры разбрасывают крысиный яд: берегите своего любимца

Современная улица Исполкомовская в Днепре была еще на генеральном плане во время основания города. Рядом с улицей протекала река Половица, которая позже была спрятала в коллектор. Начиналась улица там, где сегодня находится Южный и Екатеринославский бульвары. Часть старинных зданий была…

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