В Днепре на Победе догхантеры разбрасывают крысиный яд: берегите своего любимца

Жители Днепра бьют тревогу: догхантеры разбрасывают на Победе крысиный яд. Таким образом они пытаются отравить собак.
Отмечается, что уже заметили яд на набережной, в районе Косы, на бульваре Славы.
Поэтому, пожалуйста, берегите своих любимцев!
Отметим, что подобные случаи уже были в Днепре. Ранее мы сообщали, что догхантеры разбрасывают яд на Красном Камне. Также в Днепре отравили собаку-талисман целого микрорайона.
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