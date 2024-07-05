В Днепре на Победе деревья упали на детскую площадку, а на Тополе – на машины (ФОТО)

В Днепре внезапная непогода снова наделала беды.

В пятницу, 5 июля, в Днепре после адской жары пошел долгожданный дождь. Ливень был такой силы, что через двадцать минут несколько районов подтопило.

Впоследствии непогода немного утихла и жители города начали фиксировать последствия. Так, сообщается, что на ж/м Победа дерево упало на детскую площадку – фото выше. К счастью, ни детей, ни взрослых рядом не было, потому обошлось без пострадавших.

На ж/м Тополь деревья в очередной раз падали на припаркованные во дворах автомобили.

Или просто блокировали дорогу.

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