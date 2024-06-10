В Днепре на пляже утонул 17-летний парень

Трагедия на воде произошла в минувшее воскресенье, 9 июня. 17-летний подросток вместе со своим 16-летним товарищем пришли на Ломовский пляж, чтобы поплавать в реке, но один из юношей утонул. Об этом сообщает Информатор.
Предварительно известно, что 17-летнему парню стало плохо, когда они с другом плыли к берегу. Товарищ пытался помочь ему и позвал людей, которые были на пляже.
Парня вытащили из воды живым, пытались реанимировать, а затем на «скорой» доставили в больницу. Но спасти юношу не удалось. Известно, что по факту несчастного случая возбуждено уголовное производство.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре купальный сезон начался со смерти на воде.
Читайте также:
Автор:
Начались школьные каникулы и многие родители заняты вопросом: куда деть…
Днепр объявил тендер на покупку троллейбусов за кредитные средства Европейского…
Чтобы уменьшить потребление электроэнергии, "Укрзализныця" изменила график движения ряда пригородных…
В Днепре по улице Зимних Походов маршрутка врезалась в столб.
Начались школьные каникулы и многие родители заняты вопросом: куда деть ребенка, как его занять и «оторвать» от телефона или компьютера или хотя бы чтобы за планшетом он проводил время с пользой.
Днепр объявил тендер на покупку троллейбусов за кредитные средства Европейского инвестиционного банка.
Чтобы уменьшить потребление электроэнергии, "Укрзализныця" изменила график движения ряда пригородных поездов.
В Днепре по улице Зимних Походов маршрутка врезалась в столб.
55 лет назад, в ноябре 1968 года в Днепре появился не просто необычный ресторан, а один из символов города и первый в стране ресторан на воде – «Поплавок». Необычная форма его напоминает летающую тарелку.
Еще две спортсменки из Днепра будут сражаться за награды на Олимпиаде во Франции.
В Днепропетровской области ищут пропавшую девушку.
В Днепре звуки салютов испугали целую улицу.
Жители Днепра показали, как сейчас выглядит одно из админзданий обанкротившегося трубного завода.
Из-за вчерашних обстрелов пострадала женщина.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!