В Днепре на пляже утонул 17-летний парень

В Днепре утонул несовершеннолетний парень.

Трагедия на воде произошла в минувшее воскресенье, 9 июня. 17-летний подросток вместе со своим 16-летним товарищем пришли на Ломовский пляж, чтобы поплавать в реке, но один из юношей утонул. Об этом сообщает Информатор.

Предварительно известно, что 17-летнему парню стало плохо, когда они с другом плыли к берегу. Товарищ пытался помочь ему и позвал людей, которые были на пляже.

Парня вытащили из воды живым, пытались реанимировать, а затем на «скорой» доставили в больницу. Но спасти юношу не удалось. Известно, что по факту несчастного случая возбуждено уголовное производство.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре купальный сезон начался со смерти на воде.

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